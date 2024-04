Nem tudtunk hibázni Gasztronómiailag nem tudunk hibázni. Még a turistacsapdának kinéző helyeken is remek volt a koszt. Természetesen pizza és pasta volt a menü. A tészta minden alkalommal tökéletesen al dentére főzve érkezett és a szószok is kielégítőek voltak. Csak Milánó csatornáinál, a Naviglinél történt, hogy alaposan kiklopfolt sertéskarajt kaptunk borjú bécsi helyett, de végül az is elfogyott. Az árak is barátiak az Európai Unió polgárai számára. Átszámolva forintba már nem annyira.