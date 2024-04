Tíz éve alapították A 2014-ben meg alakult értéktárbizottság jelenleg közel 200 helyi kincset tart nyilván. 2021-ben kiadott egy kötetet, amely ezek közül 114-et mutat be és ugyanekkor készült el egy vándorkiállítás, amely ízelítőt ad ennek elemeiből. Ez 20 darab úgynevezett roll-upból, azaz állványra kifeszíthető, amúgy tekercsszerűen tárolható, könnyen mozgatható, szállítható tablóból áll. Ugyancsak pályázati támogatással 2022 óta honlapja is van, amelyen nemcsak az értéktárba vett kincsek leírása, fotói találhatók meg külön kategóriákba rendezve, de újat is lehet javasolni.