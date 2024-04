A képregények és a rockzene kapcsolatára épül részben a május 3-án, pénteken este a szentesi Tokácsli Galériában kezdődő KultFeszt. Kiállítás, koncertek, előadások és könyvbemutató várja lelkes közönségét az utolsó tavaszi hónapban. Ahogy azt a témaválasztás is jelzi: fiatalokat és veteránokat egyaránt.

Valóban volt egy olyan szándékunk, hogy e két műfajjal többféle generációt elérjünk. Ráadásul két éve megjelent egy olyan kiadó, amely rövid idő alatt legalább tucatnyi zenei képregényt megjelentetett. Ilyesmiből korábban, harminc éven át legfeljebb 6-7 kiadvány, ha megjelent

– nyilatkozta a programok egyik szervezőjeként Arató Mátyás, a szentesi Hangversenyközpont munkatársa.

Május 3-án, pénteken 18 órakor nyílik meg tehát a programok keretét adó, a Master-Lab Comics kiadó munkáiból válogató kiállítás. A Mester Csaba rajzoló, Tóth-Laboncz Attila író, kiadóvezető, illetve György Zoltán író, szerkesztő alkotta csapat a rockzene és a képregények házasítására voksoltak. Dolgoztak már együtt Ganxsta Zolival, a Mystery Gang énekes-gitárosával, Egri Péterrel, a Hooligans és a Moby Dick zenekarokkal, vagy a humorista Hadházi Lászlóval is. Rögtön ehhez kapcsolódva, a megnyitó másnapján, május 4-én, szombaton 19 órától már a Mystery Gang zenél; az ajánló szerint garantált hangulat és tánc lesz.

Arató Mátyás elmondta: némely program ugyanakkor nem is annyira a zenét, mint inkább Szentest képviseli részben vagy egészben. Példaként említette az utolsó szentesi boszorkányperről szóló képregény május 23-i, illetve a Kádár korszak utolsó kivégzettjeiről, köztük a szentesi Kókai Barnabásról is szóló kötet május 28-i bemutatóját. Utóbbi kiadvány 19 köztörvényes bűnügyet mutat be, az előzményektől a nyomozáson át a bizonyítási procedúráig. Az eseményen Dulai Péter szerzővel Vörös András beszélget majd.

Valódi különlegességnek ígérkezik a május 14-i Turan Road Music, amely a kirgiz népzene és magyar spirituális jazz találkozása. De zenés estjével Szentesre érkezik mások mellett még Kollár-Klemencz László énekes, dalszerző, író is.