A Szentesi Vendégszeretet Egyesület mindent megtesz – és nem kampányszerűen – a város értékeinek megmutatásáért – köszönte meg a szervezők munkáját a fesztivált megnyitó Szabó Zoltán Ferenc polgármester. Balla Tibor tekerőjátéka, igazi, élő szentesi muzsika és a Zöldág hagyományőrző szakkör népi gyermekjátékai fogadták a betérőket az ifjúsági házba, ami az eddigi tizenöt alkalomból tizedszer adott otthont a húsvéthétfői fesztiválnak. Helyi és környékbeli ízeket kóstolhattak a mindszenti fürjtojásos palacsintától Bernátné Marika kölesén át Vincze Lászlóné csíramáléjáig. A város történelmi és jelenkori értékeinek átadása a céljuk, illetve a hagyományápolás – mondta Matkócsik Pál, az egyesület elnöke. Országosan reklámozzák a rendezvényt, ennek köszönhetően ezúttal Heves vármegyéből, vagy éppen Tótkomlósról is bejelentkezett árus.

Országosan népszerűsítik a várost a fesztivállal. Fotó: Darók József

A délelőtti éledező forgatagban nézett be családjával a fesztiválra Tóth Kornél, akik a Győr melletti Lébény városából kirándultak a Kurca partjára. Az interneten találtak rá a városra, ahol eltölthetik a húsvéti hosszú hétvégét, és a szálloda ajánlatában szerepelt ez a fesztivál, de látogatást tettek Ópusztaszeren is. Mint a férfi elmondta, mivel nem fiús apuka, minden évben egyedül locsolja meg feleségét és két lányát, már reggel túl is estek rajta, még a szálláson – mesélte.

A délután fénypontja nagyobb közönség előtt a Jövőnkért AMI táncháza, majd a szentesi származású népzenész, Debreczeni-Kis Helga citerás műsora volt.