A kis kecskék nagyon aranyosan játszanak, velük és a birkáinkkal is lehet fotózkodni. A simogatás mellett más funkciója is van a farmunknak. Településünknek vannak földterületei, szántók és rétek. Ha jószágot is tartunk, akkor a területalapú támogatásunk is ennek megfelelően alakul, vagyis önkormányzatunknak megéri tartani őket. A településen lévő, parlagon hagyott kerteket is bemunkáljuk, ott is terem nekik a lucerna, amivel kiteleltetjük az állományt