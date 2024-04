Idén tavasszal is elindította ingyenes robotika szakköreit a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara. Három korosztályban tanítják az általános iskolásokat a Legorobot-építés és a programozás alapjaira 15 fős csoportokban.

Ötödik éve kezeli kiemelt programként a kamara a robotikát és a digitalizációt. Saját forrásból szervezünk programokat óvodástól a középiskolás korosztályig gyermekek számára

– ezek közé tartozik a szakkör is – mondta el lapunknak Horváth Gábor képzési vezető. A 15 fős csoportok 3 fős csapatokban dolgoznak ezeken a foglalkozásokon heti két alkalommal, ahol az építés és a programozás mellett az együttgondolkodást és a közös problémamegoldást is megtanulják a 6 hét alatt.

A cél, hogy minél több gyermekkel megismertessük a robotika alapjait

– tette hozzá.

A felső tagozatosoknak csütörtökön Rozgonyi-Borus Ferenc, a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola digitális kultúra tanára tartott szakkört. Ő már 4 éve vezeti a kamarai foglalkozásokat. – Mostanra már kiforrott a tematika és az is látszik, mit tudnak, illetve mit igényelnek a gyerekek. Ezért olyan példákat mutatok nekik, amiket az életben is látnak, csak nem tudják, hogyan működnek – mesélte. Hozzátette: a robotika a Nemzeti Alaptanterv részét is képezi, így az abban lévő témakörrel is foglalkoznak.