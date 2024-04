Kevesen tudják, de az első modern képregény a 177 esztendeje Makón született sajtócézár, Pulitzer József lapjában jelent meg Amerikában. A sajtómágnásra tekintettel nyílt meg szerdán délután a Maros-parti városban a műfajnak a jó másfél évszázados történetét áttekintő kiállítás Kertész Sándor képregénytörténet-kutató jóvoltából.

A megnyitón elhangzott, a műfaj születését a szakirodalom 1896. október 25-ére teszi, de komoly előzményei voltak. Az 1800-as évek közepére alakult ki a kifejezetten humoros, illusztrált sajtótartalom iránti olvasói igény. A tréfás hangvételű írások illusztrációi aztán idővel egyre hangsúlyosabbá váltak, és végül a történeteket inkább képekben, kevés, kiegészítő jellegű szöveggel mesélték el. Érdekes, hogy az első karikaturisták eredetileg festőművészek voltak, akik pénzkereseti célból fanyalodtak ilyen rajzok készítésére. Így volt ez hazánk első igazi karikaturistájával, Jankó Jánossal is. Ő Csongrád-Csanád vármegye északi határához közel, Tótkomlóson született és az ország első, Jókai Mór által szerkesztett élclapjának rajzolva vált híressé. Amikor Pulitzer Sárga kölyök nevű első képregényfigurája megszületett, kiderült: megjelenése érezhetően megdobta az eladott pédányszámot.

A kiállítás anyaga Kertész Sándor gyűjteményéből származik: kutatásai során találkozott az oldalakkal és örökítette meg azokat. Bár a legizgalmasabbak ezek közül alighanem a régi, fekete-fehér, kordokumentum-értékű darabok, a látogatók megtekinthetnek néhány modern, színes és igen látványos példányt is. A képregénytörténész megjegyezte: a nemzetközi szinten is jegyzett, legnépszerűbb alkotók között magyarok is vannak – ők azonban, noha itthon dolgoznak, egytől egyig külföldön publikálnak – ott, ahol továbbra is komoly kereslet van a munkáik iránt.