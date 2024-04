A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 42. Magyar Sajtófotó pályázatra 250 fotográfus, 2470 pályaművel jelentkezett, a beküldött képek száma 6801 volt. A pályázatra 2023-ban készített fotókkal lehetett versenybe szállni, néhány sorozat-kategória kivételével, ahol a hosszú távon készült munkák közt néhány régebbi fényképet is elfogadott a zsűri.

Átadták csütörtökön a 42. Magyar Sajtófotó pályázat díjait. Lapunk fotóriportere, Török János emberábrázolás-portré kategóriában harmadik helyezést ért és idén harmadik alkalommal kapta meg a megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporternek járó különdíjat. Fotó: Polyák Attila

A pályázatra beküldött képekből idén is kiállítás készült, az ünnepélyes megnyitó és díjátadó a fővárosi Capa Központban volt csütörtök délután. A kiállításmegnyitó és díjátadó több szempontból is különleges volt. A rendezvény vendége volt Karikó Katalin Nobel-díjas, magyar-amerikai kutatóbiológus, aki a fotózáshoz fűződő viszonyáról is beszélt. Azt mondta, járt már olimpiai díjátadón, Nobel-díjátadón, de sajtófotó-díjátadón most jár először. Karikó a természet és tudomány kategória díjazottjainak adta át az elismeréseket.

Ladóczki Balázs (origo), Éberling András (Magyar Nemzet), Bach Máté (Magyar Nemzet), Török János (Délmagyarország)

Mint korábban megírtuk, lapunk fotóriportere, Török János emberábrázolás-portré kategóriában harmadik helyezést ért el az ásotthalmi tanyáján élő Káposzta Máriáról készített sorozatával és idén harmadik alkalommal kapta meg a megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporternek járó különdíjat. Az idős, magányos asszonyról készült sorozaton másfél éven át dolgozott. Régóta szerette volna megmutatni, hogyan élnek a társadalom perifériájára szorul, nehéz sorsú emberek villanyt, gázt és minden más komfortot nélkülözve. Ebben segítségére volt az ásotthalmi önkormányzat. Segítőkészségükért azért hálás, mert a legtöbb település nem szívesen beszél az ott élő szegényekről. A pályázatra beküldött képekből idén is készül kiállítás, ami a budapesti bemutató után vidéki körútra indul, szabadtéren lesz látható többek közt Szegeden és Sándorfalván.