Új festmények

Mások is érkeztek saját munkákkal, Hódi Katalin például elhozta legújabb festményeit, címük: Repülj! és Szitakötő lét, de ezeken kívül is dossziényi rajzot, új vagy régebbi vázlatot mutatott, elsőként Pálinkás Pálnak, majd következett e sorok írója és a skicceken lévő helyszíneket, szereplőket is felismerő Szombathelyi Árpád. Utóbbi véleményt is mondott, és tanácsolta, melyikből lehetne festményt készíteni.

Közben lassan megtelt a terem, és a jelenlévők közül Pálinkás Mária, Szabó Ildikó, Buknicz Mária, Vas Ágnes, Skultéti Ilona, majd később Hódi Katalin is, elfoglalta helyét a bakoknál, hogy megörökítsék a korsót és a csizmát. Szombathelyi Árpád is megkezdte szokásos körútját a kollégák között, akik már számos egyéni, kettős és csoportos tárlaton, kiállítássorozaton mutathatták meg műveiket a kistelekieknek.

Nyári tábor Ópusztaszeren

A Kisteleki Festőkör jelenleg mintegy 30 tagot számlál, nyolcan-tízen minden héten elmennek a gyakorlásokra, és időnként megjelenik az erdélyi, Hargita megyei Szentegyházán működő Csak-Art Egyesület, amellyel több közös kiállítása volt már a kistelekieknek. A kör június 17-étől 23-áig tartja nyári táborát, a helyszín idén, a tavalyi Csengele után Ópusztaszer lesz, a templom melletti ifjúsági szálláshelyen rendezik be főhadiszállásukat.

Zárásként muszáj büszkélkedni: kisteleki festőktől, Csányi Líviától és a Hódi Katalintól is őrzők otthon képet, képeket, utóbbitól rajzokat is.