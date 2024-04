A delmagyar.hu oldal látogatói már láthatták, hogy elkezdtük bemutatni régiónk Tündérszépeit, vagyis azokat a hölgyeket, akik jelentkeztek az idei, országos szépségversenyre Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Békés vármegyékből. Összesen 50 hölgy kap lehetőséget, hogy megismerhessék a zsűritagok, illetve az olvasók és szavazhassanak rájuk.

Bár a verseny eredeti kiírása szerint a jelentkezési határidő vasárnap lejárt, jó hír, hogy a szervezők május 12-éig meghosszabbították a nevezési szakaszt, lehetőséget biztosítva azoknak, akik most kapnának kedvet vagy bátorságot a versenyhez. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, akinek tehát van már magáról az elmúlt évben készült nívós képsorozata, azzal is nevezhet. De természetesen kérhető lapunktól stúdiófotózás is, ahol profi stáb – fodrász, sminkes és a Délmagyarország fotóriportere – várja a szépségeket.

A regionális verseny végén hárman a zsűri szavazatai alapján jutnak tovább: minden vármegyéből 1-1 lány az országos döntőbe kerül. Egy hölgy pedig a delmagyar.hu oldalon futó szavazásnak köszönhetően, a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért.

Olvasóinkat arra kérjük, kövessék nyomon a versenyzőket és támogassák szavazataikkal a Csongrád-Csanád vármegyei Tündérszépeket. Aki pedig még ismer olyan hölgyet, aki helyt tudna állni ebben a versenyben, hívja fel rá a figyelmét, és bátorítsa a jelentkezésre.

Mutassuk meg az országnak, hogy nálunk élnek a legszebb hölgyek, kerüljön a korona idén Csongrád-Csanád vármegyei hölgy fejére!