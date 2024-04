A Kö7 – Középiskolások Hete a Szegedhez kötődő fiatalok éves közösségi eseménye, amelyet április 15-20. között már kilencedik alkalommal rendeznek meg. Az 1990-es évek Középiskolás Művészeti Heteit újraélesztő programsorozat célja a különböző iskolába járó fiatalok találkozása általuk szervezett vagy kezdeményezett programokon. A rendezvény hat napon keresztül tart. A Móra Ferenc Múzeum dísztermében tartott hétfői megnyitó után Kölimpiai Játékok néven egy tízállomásos középiskolás vetélkedővel indították a programhetet a szervezők. Kedden és szerdán a D2 Ifjúsági Központban két különböző tematikájú szabadulószobával várják a fiatalok kortársaikat, akiknek akár társasjátékozni, képregényalkotókkal beszélgetni vagy szerepjátékozni is lehet. A keddi nap zárásaként nosztalgia filmvetítéshez is lehet csatlakozni a Belvárosi Moziban. A Középiskolások Hete csütörtöki napjának már 2016. óta a Szegedi Városi Kollégium Székhelyintézménye ad otthont, ahol civil szervezetek, kulturális intézmények és iskolák standjai mellett táncos és zenés produkciókkal is lehet találkozni. Pénteken adják át az idei legtöbb szavazatot kapott pedagógusnak a Szeged Legmenőbb Tanára vándorserleg, amelyet fiatal zenekarok koncertje követ a JATE Klubban. A szombati nap különlegessége, hogy a Vásárhelyi Ifjúsági Klub ad otthont az izgalmas programoknak – a Kö7 történetében először átlépve Szeged határait. A programokról bővebben a Kö7 weboldalán, Facebook és Instagram felületein lehet tájékozódni.