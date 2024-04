A világ egyik legismertebb krimi szerzője; olyan legendás nyomozók figurák megálmodója, mint Hercule Poirot, vagy Miss Marple. Az 1890. szeptember 15-én született brit írónő, Agatha Christie egyike a világ legtöbbet olvasott szerzőinek, a száznál több nyelvre lefordított bűnügyi regényei és novellái több száz millió példányban keltek el.

Propper Valéria irodalomtörténész pedig az írónő lelkes rajongója; így áprilisi előadását a vásárhelyi könyvtárban neki szentelte.

Rejtett momentumok

Meggyőződésem szerint az írónő könyveinek van egy elsődleges olvasata: kezdetben – ahogy én is – óhatatlanul a gyilkos személyét keressük a történetben. Főként a szereplőkre, a köztük lévő kapcsolatra, a bűnügyre, a nyomozásra figyelve nem vesszük észre a rejtett momentumokat. Ám második, harmadik alkalommal már megdöbbentő részletekre, számtalan magyar vonatkozású megjegyzésre bukkanhatunk. Részben már csak ezért is érdemes többször olvasni regényeit

– nyilatkozta lapunknak a közérthető és fordulatos előadásairól a vásárhelyi közönségnek régóta ismerős Propper Valéria irodalomtörténész.

A helyzet nem megnyugtató

A magyar vonatkozású részleteket firtató kérdésre példaként azt említette: Agatha egyik novellájában két férfi közötti párbeszédben hangzik el az a mondat: Magyarországon a helyzet nem megnyugtató.

A trianoni tragédia után 15 évvel, és nem sokkal később, mint hogy Hitler hatalomra jutott Németországban, jelentette meg egy angol folyóirat Agatha egyik novelláját. Benne ezzel a magyar vonatkozású mondattal. Tehát ismerve a történelmi folyamatokat, egészen másként hangzik, más súllyal értelmezhető az az egyetlen kijelentés. És még mennyi ahhoz hasonlóra bukkanhatunk. Abszolút felismerhetők a csatlakozási pontok, csak érdemes mélyebbre ásni magunkat az írónő életében, és alaposan, értőn olvasni történeteit

– hívta fel a figyelmet.

Ez nem regény, valóság

Csakúgy mint regényei, Agatha élete is rejt megfejthetetlen titkot. Mint azt Propper Valéria is elmondta: soha semmi nem derült ki különös, tizenegy napos eltűnéséről és vélhetően soha nem is fog.

Az írónő 1926 decemberében nyomtalanul eltűnt másfél hétre, hajtóvadászat indult a megkeresésére. Amikor előkerült azt állította, nem emlékszik a történtekre.

Az irodalomtörténész szerint egyfajta logika mentén elképzelhetjük, mit történt vele. Ám még ma is sokan próbálják megfejteni az ismeretlen napok eseményeit; van, aki elfogadja az amnézia magyarázatát, de van aki színjátéknak, férje megszégyenítésének véli a történteket. Egy biztos: Agatha Christie nem volt hajlandó beszélni sem arról a 11 napról, sem az első házasságáról.