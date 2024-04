Kecskeméten rendezték meg a Családbarát Települések Expóját, ahová a családok ügye iránt elkötelezett települések kaptak meghívást, így Nagymágocs is. A települést bemutató standon Atkári Ferencné Terike kalácskülönlegességét, Gajdáné Katika és Bugya Zsuzsanna süteményeit kóstolhatták meg az érdeklődők. Vida Bernadett jegyző és Heredeáné Sprok Magdolna anyakönyvvezető az expóra érkező családoknak és gyermekeiknek Nagymágocsot ismertető játékokkal készültek, Szabó Attila és Felföldi Róbert pedig a település értékeit mutatták be – tájékoztatott Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. Hangsúlyozta, megtiszteltetés volt a családbarát települések kerekasztal-beszélgetésén is részt venni. Nagyszerűnek tartja, hogy Csongrád-Csanád vármegye északkeleti településeként pozitív módon vannak jelen a családpolitika térképén.