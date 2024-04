A Budapesti Értéktőzsde és a Pénziránytű Alapítvány közös, online tőzsdejátékán a tanárok versenyében győztes Kovács Péter a csongrádi gimnáziumban informatikát és digitális kultúrát tanít, azon kívül pénzügyi főiskolai diplomájával gazdasági ismeretekkel is gazdagítja a tanulókat. Annak idején a szegedi Junior Achievement alapítványnak az Amerikából hozott tananyagát kezdte használni Péter a diákjainál. Időközben idehaza létrehozták a Pénziránytű Alapítványt, többek között a Budapesti Értéktőzsdével és különböző bankokkal karöltve, és kifejlesztettek egy saját tananyagot. Ehhez kerestek olyan iskolákat, ahol szívesen kipróbálnák ezt az oktatást.

Mi is egy iskola voltunk, egy azóta már elhunyt kolléganőmmel két csoportban foglalkoztunk a gyerekekkel

– mondta Péter.

Egy pár éves szünetet követően újraindult ez a program, most a Pénziránytű Alapítvány tananyaga tankönyvi és digitális formában is elérhető, ez utóbbiból dolgozik a Batsányi tanára az egyik 12. osztályukban. Emellett az alapítvány, hogy a diákok általánosságban is találkozzanak pénzügyi és gazdasági ismeretekkel, kitalálták a Pénz7 nevű programsorozatot, amivel minden tavasszal népszerűsíteni igyekeznek ezeket a tudnivalókat. A gimnázium oktatója elbüszkélkedett azzal, hogy sok tanítványát kifejezetten érdekli a tőzsde. Egy korábbi diákja még programot is szerkesztett, hogy követhesse az árfolyamok mozgását.

A Budapesti Értéktőzsde Részvényfutamának segítségével a középiskolások mellett a 7-8. osztályos diákok, valamint tanáraik és szüleik is kipróbálhatták befektetési érzéküket. A játék célja a tőzsde működésével, a befektetési lehetőségekkel és a tudatos megtakarítás alapú öngondoskodással kapcsolatos ismeretterjesztés. A játékosok márciusban 18 kereskedési napon keresztül tőzsdézhettek, kétmillió forint értékű virtuális tőkével gazdálkodva.

A kvízekkel megszerzett tudást helyes tőzsdei döntésekkel is bizonyítani kellett ahhoz, hogy dobogós helyezést érhessen el a versenyző. A tanárok között idén Kovács Péter 8,9 százalékos hozamot elérve végzett az élen, nyereménye egy műszaki cikkekre beváltható ajándékutalvány. A tudás mellé szerinte odaszegődött a véletlen is.

Pont olyanokat és pont olyan mennyiségben vásároltam részvényeket, amiket utána nem adtam el addig, az ára fel nem ment

– magyarázta.

Péter fontosnak tartja kiemelni, hogy létezik egy ilyen megmérettetés, és egyre többen foglalkoznak vele, és egyre inkább érdemes is lenne, hogy a gyerekeknek egyéb elképzelésük is legyen az iskolai tantárgyak mellett. Az éles tőzsdézésben is kipróbálta magát, de abban kevésbé fényes eredményei vannak – jegyezte meg. Kisebb osztalékokat ér el, igaz, nem is követi rendszeresen, de akadt már diákjai, akinek nagyon bejött.