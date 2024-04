Juronics Tamás koreográfus-rendező arról beszélt a csütörtöki sajtóbemutatón, hogy a 16 tagú társulat számára ez egy speciális feladat volt, hiszen eszköztáruk elsősorban a kortárs és nem a klasszikus baletthez kötődik. – Ezért nem csak formai megoldásokon, hanem tematikán is kellett gondolkodnunk. Új történetet írtam tehát, amelyben egy pszichiátrián lakó lány sorsát követhetjük figyelemmel abban az időszakban, amikor még jelen vannak a régimódi kezelési eljárások, de már próbálkoznak a modern megoldásokkal is az orvosok – beszélt Juronics Tamás a sztoriról. Hozzátette: éppen ezért nem is Hattyúk tava lett a darab címe. Mert bár Csajkovszkij zenéjét meghagyták, hiszen jól szolgálja a modern verzió drámaiságát is, nem akarták, hogy a nézők a cím alapján egy 40 tagú, klasszikus társulattal előadott balettet várjanak.

Az eredeti Hattyúk tavában a főszereplő táncolja Odette-t és Odile-t is, a Szegedi Kortárs Balett előadásában azonban – amelyben egy személy tudatának kettéválását, azaz a skizofréniát mutatják meg – két táncos látható. A varázsló itt főorvos, a herceg egy fiatal orvos, így húzták rá a modern verzióra a klasszikus darab karaktereit. A Fekete hattyú különleges megközelítése mellett színházi történetmesélésben és látványelemekben is erős, így színházi élményt kapnak a darab nézői.

A Fekete hattyú egyébként már most hatalmas siker: sem Szegeden, sem a külföldi turné állomásain nem igazán lehet már rá jegyet kapni. Merthogy rengeteg országba viszi el a Szegedi Kortárs Balett: Belgiumban 7 városban játszák, de mennek vele Franciaországba, Finnországba és Brüsszelbe is. Hazánkban pedig Szeged és a főváros mellett Balatonfüreden lesz belőle még idén előadás. Echéry-Pataki András azt ígérte a szegedieknek, mivel jelenleg minden előadás bérletes, vagyis sokaknak nincs is lehetőségük jegyvásárlásra, megpróbálnak majd bérletszünetes előadást is beiktatni a programba.