Szombat délután és este a vízilabda központjává változott az újszegedi Kárpátia Filmszínház. Ott vetítették a 2023-ban elkészült és azóta is népszerű A nemzet aranyai című dokumentumfilmet, ami a Kemény Dénes szövetségi kapitánnyal nyert három olimpiai bajnoki cím történetét mutatja be. Az alkotás nem feledkezik meg az Európa- és világbajnokságokról sem, és a kudarcokról, a hullámvölgyekről is őszintén szólnak a játékosok, a kapitány, valamint neves külföldi pólósok és trénerek, mint például a horvát Ratko Rudics, az olasz Alessandro Campagna és az amerikai Tony Azevedo.

A vetítés előtt Kemény Dénes három fiához hasonlította a három olimpiai diadalt, van köztük különbség, hasonlóság is, és mindegyiket szereti. Beszélt a fiatal pólósok beépítéséről, a játékosok és az edző közötti bizalomról, arról, hogy a válogatottban szerephez jutó olimpiai bajnokokból hatan három aranyérmet nyertek vele, Kásás Tamás, Benedek Tibor, Biros Péter, Kiss Gergely, Molnár Tamás és Szécsi Zoltán.

Az idei párizsi ötkarikás játékokon is az esélyesek közé tartozunk, de nagyon sűrű a mezőny, nyolc-kilenc együttes között csak egy-két gól a különbség

– mondta el véleményét. Utána következett A nemzet aranyai című film, amely generációknak igazi időutazást jelentett, újra átélhették az izgalmakat, a fantasztikus pillanatokat, az ünnepléseket, és több kulisszatitkot is megtudhattak. Arra lettem figyelmes, hogy egy-két gólnál ököllel magam elé csaptam a levegőbe: „igen, megvan, bement” jelentéssel. Azt hittem, csak engem ragadott el a hév, de a mozi végén kiderült: mások is azt mesélték, szinte szurkoltak, hogy nyerjünk, pedig tudták jól: ez már 24, 20 és 16 éve megtörtént, zsinórban háromszor, Sydney-ben, Athénban és Pekingben.