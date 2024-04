Tavaly nagy sikere volt, így a Költészet Napja alkalmából ismét megszervezte a Tabán Általános Iskola a posztolj verset kampányt. Arra kérték a diákokat, írják le kézzel kedvenc versüket. Az így készült alkotásokat kedden állították ki: az utcafrontot dekorálták a gyerekek alkotásaival. Merthogy arról van szó: amellett, hogy ma már a kézzel írt dokumentumok rendkívül ritkák, az oktatási intézményekben is maximum a füzetekbe és a dolgozatlapokra írnak a fiatalok így, most viszont sok gyerek még illusztrációt is készített kedvenc verséhez. Így nem csak szöveges lapok, de rajzok is láthatók az iskola előtti területen. Összesen 130 verset függesztettek így ki, amelyek között a klasszikus, tananyagban is szereplő műveken túl vannak egyéb írások is. Ez tehát jól mutatja, hogy már a 8-14 éves korosztály is olvas – nem csak a tankönyvből – verseket. Arról, hogy melyik a leggyakrabban kedvencnek választott vers, nem készült statisztika, de sok Petőfi- és József Attila-mű olvasható a Tabán-iskolánál, a kortárs szerzők közül pedig talán Varró Dániel a favorit.