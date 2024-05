Közösségi összefogással ünneplik meg a Petőfi-telepiek a Szív Napját. Június 1-jén, reggel fél 9-től pörköltfőző versennyel indul a nap, majd a Petőfi-telepi Óvoda tart gyereknapot. Délelőtt az újszülötteket és a helyi, nagykorúvá váló fiatalokat köszöntik a művelődési házban.

Egész nap kézműves vásárt tart a Magocska Kézműves Baráti Kör. Minden program ingyenes lesz, nerf-airsoft pályán, ugrálóvárban, kisinasok próbáján is lehet majd játszani és szórakozni, de lesz arc- és élményfestés is. A színpadon helyi előadóművészeti csoportok a jó ebédhez nótáznak, majd táncolni csábítják a publikumot. A program keretében a Pavane Történelmi Táncegyüttes és Zászlóforgató Csoport, a Kozmosz Egyesület és a Cserregő bábtársulás is színpadra lép.

A Petőfi-telepért végzett áldozatos közösségi munkát, a legvirágosabb Petőfi-telepi portát és a sportvetélkedő résztvevőit is díjazzák.

Este a Fly Addiction akrobatikus kosárlabdásai ugrálnak majd csaknem az égig, bemutatójuk után a DocPiano koncertjével és utcabállal zárul a Szív Napja, amely eredetileg a Jézus Szíve Templomhoz kapcsolódóan kapta elnevezését, de mára a Petőfi-telepi közösség szívből jövő összetartozását is jelképezi.