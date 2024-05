A kulturált borfogyasztás népszerűsítésének szándékával a jövő héten, a hosszú hétvégén már másodszor rendezik meg a Vinom-dánom Bornapokat Makón. A háromnapos fesztiválról Farkas Éva Erzsébet polgármester, illetve a rendezvény szervezői tartottak beharangozó sajtótájékoztatót csütörtökön.

Mint elhangzott, a Makovecz téren a tavalyihoz hasonlóan most is lesz kézműves kirakodóvásár és szórakoztató programok sokasága várja az érdeklődőket – fellép többek között a Triász zenekar, a Party Art’s OK és a Jazzarosa. Az esti zenés programok éjfélig fognak tartani. A focirajongóknak haza sem kell menniük, ha meg akarják nézni jövő szombaton a Magyarország–Svájc Eb-mérkőzést, az élő közvetítés ugyanis látható lesz egy óriáskivetítőn. És vállalkozók számára is szervez szakmai rendezvényt a vállalkozók szövetsége.

A főszerep azonban természetesen az illatos, zamatos nedűé lesz. Idén 17 borászat 140 fajta borát kóstolhatják meg az érdeklődők. Nagy Gábor, a helyi turisztikai egyesület elnöke azt mondta, egzotikus külföldi italokra ezúttal ne számítsanak a borkedvelők, azonban a hazaiak legjava itt lesz, és ezeket végigkóstolni sem kis teljesítmény. A programsorozat egyébként jövő pénteken délután 5-kor a Szent Vince Borrend lovagjainak látványos felvonulásával indul a városházától a Makovecz térre, és ugyancsak az ő értékelésük alapján hirdetik ki Makó 2024-es borát a rá következő vasárnapon, délután 2-kor.

A nyár további makói eseményeiről Farkas Éva Erzsébet azt mondta, civil szervezetekkel összefogva havonta rendeznek valamilyen fesztivált a helybeliek és az ide látogató turisták szórakoztatására. A következő a szintén hagyományos Beerlak sör-és grillfesztivál lesz július 12-e és 14-e között.