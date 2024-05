– Harminc éve, 1994-ben rendezték az első falunapot Csengelén, kettő a Covid-járvány miatt elmaradt, így az idei a huszonnyolcadik. A jeles jubileum azért kötelez; gazdag, négynapos programmal készültünk – mondta Tóth Tibor polgármester.

A sort pénteken a családi és gyereknap nyitja 9 órától a piactéren, ahol lesz óriásbuborék show is, majd 20 órakor lép színpadra a Kowalsky meg a Vega. Lehetetlen minden eseményt felsorolni, szemezgessünk. Szombaton 9 órakor kiállítás nyílik a faluházban, 10 órától gyülekeznek a motorosok, lesz streetfighter bemutató, előtte, még 11 órától a hivatalos megnyitó, motoros felvonulás, 19 órától utcabuli, közben fellép Márió a harmonikájával. A vasárnapot a 8 órakor kezdődő szentmise indítja, a kulturális program a József Attila téren a művészeti iskola zenekarával, táncosaival és Régi Dalok Őrzőivel várja a csengeleieket, akik a piactéren láthatnak lovas felvonulást és lovas harci bemutatót is. Este utcabál a piactéren felállított sátorban, amelynek keretében A Két Zsivány koncertezik. A hétfő hagyományos programja a falunapi kispályás labdarúgótorna a focipályán, amelynek az eredményhirdetését és az eseménysorozat zárását a Gól Sörözőben rendezik meg.

A szombati baksi pünkösdölő és gyereknap 9 órakor a szentmisével kezdődik, utána zsinórban jönnek az érdekes programok.

– A kiérkező 18 év alatti gyerekek kupont kapnak, amit jégkrémre és vattacukorra válthatnak be, de kipróbálhatják az óriás csúszdát, az ugrálóvárat, az exatlont és palacsintát is ehetnek, persze, utóbbi kettőtől a szülőket sem „tiltjuk el” – fogalmazott Búza Zsolt polgármester. A főzőversenyre több mint 20 csapat nevezett, a 3 év alatti apróságok lábbal hajtós motorral vetélkedhetnek, az apukákra babakocsi toló verseny vár, lesz mozgáskorlátozott járműveknek ügyességi verseny, a sztárfellépő 17 órától Fatima, utána diszkó. A nap folyamán pünkösdi királyt és királynőt is választanak.