Miként lehet valami modern és őrizhet régi értéket is egyszerre? Csendes magány, vagy izgalmas elfoglaltság az olvasás? Hogyan lehet valakinek, aki nem rendszeres olvasó megmutatni, hogy az olvasás is hasznos? Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatója válaszolja meg a legnehezebb kérdéseket is a legújabb Délmagyar Podcastban. Május elején az Informatikai és Könyvtári Szövetség a Könyvtárügyért-díjat adományozott a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár részére. A Hír FM munkatársa, Hájas Barnabás az intézmény legújabb kitüntetése nyomán járt utána annak, mi kell az igazán sikeres könyvtári működéshez.