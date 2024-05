A közigazgatásilag Magyarcsanádhoz tartozó Bökényen a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának van egy területi irodája. Ennek közelében az elmúlt években számos mesterséges madárodút helyeztek ki - tavaly kékcinkék, széncinkék, mezei verebek, seregélyek költöttek ezekben, de az iroda udvarában fészkelnek örvös galambok, balkáni gerlék, fekete rigók és füsti fecskék is. Egy búbos banka pár viszont mindezek helyett a melléképület eresze alatti deszkázat egyik rését szemelte ki költőhelyként. Végül összesen 6 fiókát neveltek fel.

A bankák sokszor évekig hűek maradnak egy bevált fészkelőhelyhez, így az irodában idén is számítottak megjelenésükre. Először, április elején a hím madár érkezett meg déli telelőterületéről, az udvar diófáján hirdette érkeztét. Hamarosan a tojó is csatlakozott hozzá, sőt azóta párzást is megfigyelték a szakemberek. A madarak eresz alatti odújukban ismét egy fészekalj érkezésére készülnek. Érdekes belegondolni, hogy amíg az ott dolgozók egész télen bejártak az irodába, ezek a különös megjelenésű szárnyasok több ezer kilométerre innen, Afrikában töltötték a telet, majd hónapok múlva visszatértek a Maros-ártér ugyanazon eldugott kis szegletébe.