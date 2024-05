Rajtunk ne múljon, mi szólunk: elérkezett az utolsó utáni pillanat, amikor még lehet jelentkezni az idei Tündérszépek országos szépségversenyre. Aki azonban vasárnap éjfélig nem küldi el jelentkezési lapját, már biztos, hogy az idei évben lemarad és nem lesz esélye, hogy hazánk legszebbjeként korona kerüljön a fejére. Márpedig tudjuk, hogy egy ilyen siker hatalmas karriert tud elindítani: akár ismert emberként televíziós műsorokban, akár modellként a kifutón szeretné valaki megmutatni magát, egy ilyen verseny kiváló ajánlólevél hozzá. Ráadásul az országos ismertséget már itt meg lehet szerezni, hiszen a verseny online felületein és a vármegyei lapokban is megjelennek a versenyzők fotó.

Hetek óta lehet már böngészni az eddigi nevezők portfólióit is, a delmagyar.hu oldalon a régiós mezőny látszik Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyéből. Aki úgy érzi, fel tudja velük venni a versenyt, javasoljuk, hogy mindenképpen töltse ki a jelentkezési lapot. A régiós forduló még tart, így ha csak ezután készül majd el a fotósorozat, akkor sincs senki elkésve. Ráadásul ebben fotóriportereink is szívesen segítenek, a stúdióban pedig fodrászt és sminkest is biztosítunk a fotózáshoz. Vasűrnapig tehát még bárki előtt itt a lehetőség, hogy korona kerüljön a fejére, utána azonban egy évet kell majd erre várni. Ne szalaszd el életed kalandját. Kattints párat, aztán pedig bízd magad a szépségedre, hogy utat törjön neked akár egy fényes karrier felé!