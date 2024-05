Liverpool, 1935: Viv katolikus családban nevelkedett. Szülei elvárják tőle, hogy saját közegükből válasszon magának férjet. A lány ennek ellenére Joshuával keveredik futó kalandba, aki nem elég, hogy zsidó, ráadásul arról álmodozik, hogy karriert fut be dzsesszzongoristaként. Amikor Viv teherbe esik, nem lát más megoldást, gyorsan hozzámegy a fiatalemberhez. Vigasztalja, hogy a házasság révén kiszabadul szigorú anyja közvetlen közeléből. Azonban az esküvő napján Joshua váratlan döntése gyökerestül forgatja fel mindannyiuk életét. Viv újra rosszalló családja karjaiban találja magát. Öt évvel később, a második világháború küszöbén Viv képtelen döntés előtt áll: kislányát vidékre kellene menekítenie. Eközben Joshua New Yorkban tartózkodik. Végleg szembesült azzal, hogy nem lesz belőle sikeres dzsesszzenész. Feladja az addigi próbálkozást, bevonul a légierőhöz, és nekifog, hogy rendet tegyen az Angliában maradt családjához fűződő, ellentmondásos érzelmeiben.

Viv kislánya tényleg biztonságban lesz a békésnek tűnő vidéki környezetben? Nagy ára van annak, hogy a család újra egyesülhessen. És ehhez először a múlt titkaira is fénynek kell derülnie.

Érdekfeszítő regény egy nő küzdelméről a házasságon kívüli terhességgel, szülei kíméletlen reakciójával és a gyermekétől való elszakítottsággal a háborús fenyegetés kellős közepén. Az elveszett angol lány magával ragadó történet, tele könnyekkel, haraggal és szeretettel. Sírni kell rajta, de megéri.