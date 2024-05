Az egész hétvége a kicsiké lesz Makón, hiszen már szombaton is lesznek gyermeknapi programok: délelőtt 11-től este 7-ig gyerekpartit rendeznek a Maros-pari strand kalandparkjában, este 6-tól 11 óráig pedig gördiszkó lesz a jégpályán Dj Vaderrel. Utóbbi helyen vasárnap délelőtt 10-től este 6-ig nyílt napot tartanak. Szintén vasárnap a Galamb József Veteránjármű Kiállítóközpontban reggel 9-től délután 2-ig autókkal, közlekedéssel kapcsolatos programok várják a gyerekeket. A központi rendezvény helyszíne idén is a Petőfi park lesz, ahol ugyancsak a hét utolsó napján délelőtt 10-től többek között kirakodóvásár, kézműves kuckó, társasjáték-sarok várja a családokat, no meg vidámpark sokféle játékkal. Ugyancsak vasárnap, délelőtt 10-től tartanak a laktanyában a tűzoltók a rendőrökkel együtt különféle bemutatókat, gyakorlatokat.