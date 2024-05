Szerda délután már nem voltak ennyien, összesen hatan érkeztek. Helmut és Tifani már szorgalmasan dolgoztak, egy-egy sakál koponyán, a húst kapargatták le róla.

Leszedjük a bőrös részeket, úgy hogy ne sérüljön a koponya, majd hideg vízben kezdjük főzni mint a krumplit, 35 százalékos hidrogén peroxidot teszünk bele, ami jobban bontja a szöveteket

– magyarázta a szakember.

A diákok munka közben kérdezhetnek is, mi is így tettünk. Arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mit is csinál egy preparátor Csaba azt válaszolta, hogy teljesen élethű szobrot készít konzerválással és tartósítással. A preparálás lényege, hogy életszerű legyen a végeredmény. A 49 éves szakember azt modta, 33 éve foglakkozik preaprálással.

Amit az ember magas szinten szeretne művelni, azt nem lehet két hét, vagy akár két év alatt megtanulni

– mondta. A szerdai, hat órás foglalkozáson a szakember egy rétisas és egy vándorsólyom preparlása mellett egy menyétet is megnyúzott.

Preparátorszakkör indult a szegedi erdészeti iskolában. Fotó: Karnok Csaba