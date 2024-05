Ezek az oroszlánok tulajdonképpen a múzeum épületének létezése óta itt vannak. Több évente, rendszeresen kell őket takarítani, hiszen az időjárási viszonyok őket is érintik. Illetve talán azt is látják a szegediek, hogy télre, a hidegebb időszakra mindig letakarjuk őket, de így is figyelni kell rájuk és rendben kell tartani őket