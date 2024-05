A József Attila Múzeum persze nemcsak ezzel várta az érdeklődőket a Kincsek Napján. Meg lehetett nézni a kiállításokat, volt táncház élő zenével, kézműves sátor és népi játszótér is. Amint láttuk, a skanzenben vidám és családias volt a hangulat – nemcsak szülők érkeztek csemetéikkel, de szervezett óvodai, iskolai csoportok is. A program kora délelőttől délután 4-ig tartott.

Aki a pénteki rendezvényről lemaradt, a kisfilmeket láthatja a makói tévé műsorában, illetve videómegosztó oldalán, vagy a Makói Értéktár holnapján, illetve a múzeum közösségi oldalán. Óvodáknak, iskoláknak is ki fogják ezeket ajánlani. Megtudtuk, az értéktár időközben gyarapodott, most már közel 170 értéket sorol fel. Szikszai Zsuzsanna azt mondta, most újabb, hasonló kisfilmek elkészítésére, illetve az értéktári kötetek második részének kiadására igyekeznek pályázati támogatást szerezni.