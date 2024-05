Félszáz csoport, több mint ezernégyszáz gyermek részvételével kezdődik el pénteken délután a 32. Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál Szegeden – tájékoztatott Orbán Hedvig, a szervező Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatója. A fesztivált több mint három évtizede azzal a szándékkal hívták életre, hogy bemutatkozási lehetőséget teremtsenek a kisebb vármegyei néptánc csoportoknak. A rendezvény a kezdetek óta jelentősen bővült, ma már az ország minden részéből és a határon túlról is érkeznek Szegedre a fellépők színvonalas produkcióikkal. A pénteken, szombaton és vasárnap az Agórában rendezett hat bemutató előadáson 51 tánccsoport hatvan koreográfiát mutat be, a résztvevő gyermek és ifjúsági táncosok száma meghaladja az ezernégyszázat. A produkciókat neves néptáncpedagógusokból álló zsűri értékeli, az ő véleményük alapján állítják össze a két vasárnapi gála programját is, amelyen hét-nyolc produkciót láthat majd a közönség a Szegedi Nemzeti Színházban.