A gyerekeket leginkább azért csodálom, mert szó nélkül beengedik őket Meseországba – vallja magáról a huszonegynéhány kötetes szerző, M. Kácsor Zoltán. A vásárhelyi gyermekkönyvtár rendhagyó irodalomóráján ő maga vitte beljebb Zabaszaurusz világába a meglehetősen lelkes negyedik osztályosokat.

Fotó: Tábori Szilvia

Az író, ha még életben van

A 9-10 éves diákok M. Kácsor Zoltán tapasztalata szerint mindig kíváncsian faggatják őt rendhagyó irodalomóráin, így szívesen beszélget velük erről-arról. Kérdezték már tőle például azt, ha már író, hogy lehet, hogy még él? Ez ugyan most kimaradt, helyette viszont elhangzott az: a vajon hogy érzi magát attól, hogy sok könyvét ismerik és azt mondják, hát ez jó könyv. M. Kácsor erre úgy reagált: a kétség és a dilemma, hogy aktuális története tetszik-e majd közönségének, főként a kötet születésekor fogan meg a csöndes szobában, alkotás közben. A későbbi dicsérő szavak bizony megnyugtatják a szerzőt, nem tévedett nagyot. Na, de honnan jönnek az ötletek? – hangzik a gyerek-közönség soraiból, ami az író szerint a legnehezebben megválaszolható kérdés a világon. Nem is tudja igazán.

A humor, az fontos

A Szaurusz-szigetek a dinók birodalma. Ott él Rilex, a világ legbékésebb tirannoszaurusz rexe, és Kunyi, a legcsibészebb keselyű, és velük halad új legjobb barátjuk is, Barmol, a raptor. Az úti cél Dínómdánom, a dínók földi paradicsoma, ahová csak csúszdán lehet bejutni. Ideje felfedezni a pattogatottkukorica-mezők és a Halászlé-tó hazáját, ahol a Tejút és a Vajút összetalálkozik, és még a falak is fehér csokiból vannak.

– Vicces nagyon, meg kalandos – vágta rá egyből lapunk azon kérdésére Krisztin Villó, a vásárhelyi Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolájának egyik negyedik osztályosa, miért szereti a zabaszauruszokat? A saját bevallása szerint sokat, főként elalvás előtt olvasó Villő szerint e két jellemző fontos egy történetben. A Harry Potter első kötete az egyik kedvence, és nagyon jó emlékként említette a korábbi Nyulász Péter író-olvasó találkozót is, ahol nagyon érdekeseket mesélt a szerző a Helka-trilógiáról.

Fotó: Tábori Szilvia

Soha be nem fejezett történet

A Zabaszauruszok, a Garázs bagázs sorozat, vagy a Tolvaj ajándéka, meg A boszorkány seprűje kötetek szerzője, M. Kácsor Zoltán szintén a gyerekek kérdésére beszélt arról is, hogy már élete első iskolás fogalmazásánál azt érezte: kitalálni például az Egri Csillagoknak egy alternatív befejezést, az bizony jó feladat. Majd később, hetedik osztályos korában írta meg első saját, amúgy soha be nem fejezett történetét. Mostanra húsznál is több, gyerekeknek szánt kötetet jegyez.