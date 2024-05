A galambok nem túl kedvelt állatok a városiak körében. Az urbanizálódott madarak szívesen költöznek be a panelházak erkélyeire, vagy hangoskodnak az ablakpárkányokon, de az autósoknak sem nagy barátai, hiszen aki fa alá teszi le az autóját, szinte biztos lehet benne, hogy másnap viheti mosóba a járművet. A szárnyas patkányoknak is csúfolt madarak – amelyek valóban iszonyatos koszt és ürülékhalmot tudnak hagyni maguk után – azt is hamar megtanulták, mely városrészekben van legalább egy kedves nyugdíjas, aki ellenállhatatlan kényszert érez arra, hogy etesse őket, így még csak a táplálékra sincs gondjuk, vidáman szaporodnak évről évre a településeken.

Nincs tehát túl jó PR-juk a galamboknak, ezért nagyon megörültünk, amikor fotóriporter kollégánk jóvoltából találtunk valami pozitívat is velük kapcsolatban. A belvárosban örökítette meg azt a jelenetet, amint szabályosan, a zebrán kel át a madár egyik oldalról a másikra. Tény, nem cuki kiskacsákról van szó, de azért emeljük meg a kalapunkat a galamb előtt is, amely ezek szerint már a KRESZ előírásait is elsajátította. És itt hívnánk fel a figyelmet, hogy már azt is jól tudják, hogy teljes nyugalomban sétafikálhatnak az emberek, sőt a járművek között is, viszonylag kis eséllyel esik bántódásuk, ezért aki arra számít, hogy hasonló jelenetnél a galamb majd elrepül, vegye figyelembe, hogy ez nem biztos, hogy megtörténik – akkor pedig egy csúnya matricát is le kell majd takarítani az alvázról vagy a szélvédőről.