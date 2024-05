A zene szabadsága című koncertsorozat záróestjét Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese nyitotta meg.

– Olyan kvalitás előtt hajtunk ma közösen fejet, aki múlhatatlan példáját adta annak, miként lehet a reménytelenségben is teremteni, a kilátástalanságban is újrakezdeni, a zenével oda is eljutni, azokra is hatással lenni, akiknél minden másik lehetőség kudarcra van ítélve. Saját életével bizonyította, hogy a zene a szó ötvenes évekbeli tiltó hatalmát is képes átlépni – mondta, majd azzal folytatta, hogy a zene egyedi helyet foglal el a kulturális örökségünkben, nem köti sem idő, sem tér. Cziffra György életműve is időtlen és határtalan.