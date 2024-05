Szeged arcai címmel nyílt új, időszaki festménykiállítás a Móra Ferenc Múzeumban, amely június 9-ig látogatható. A műveken a 19. és 20. századi Szeged városrészei, utcái, emberei tűnnek föl. Az alsóvárosi templom, a Klauzál és a Lechner tér, az Oskola utca, a Tisza-part, de piaci és vásári életképek, valamint a paraszti kultúra megannyi sokatmondó arca is megcsodálható a falakon.

Az alkotók névsora pedig talán a szegedi művészettörténetben csekély ismerettel rendelkező műkedvelők lélegzetét is elkasztja egy pillanatra. Mások mellett Nyilassy Sándor, Dinnyés Ferenc, Heller Ödön, Joachim Ferenc, Kukovetz Nana, Szöri József, Vlasits Károly, Fischer Ernő, Vinkler László alkotásainak válogatása is megtekinthető. Ráadásul néhány kiállított festményt még soha nem láthatott a nagyközönség. A művek a múzeum képzőművészeti gyűjteményének részét képezik, bemutatásukhoz egyes esetekben komolyabb restaurátori munkára is szükség volt. Többségük tisztításon esett át, de volt, amelynél szakadást is restaurálni kellett.

A tárlatot Hári Kata művészettörténész nyitotta meg, aki felfejtette a tárlat címének több dimenziós játékát. Szeged arcai egyrészt a festők, akik nem csak műveikkel, de arcképeikkel is megjelennek a kiállítótérben, másrészt pedig Szeged arcai az alkotásokon látható városképek és megelevenedő alakok is.

Így az ezerarcú város és vidéke számtalan arcát mutatja meg nekünk a tárlaton látható alkotásokon. Egyúttal a tárlat időutazás, amelyben a festők élettörténetein és művein keresztül újraélhetjük a századforduló és a 20. század évtizedeinek fordulatos és sokszor tragikus eseményeit. Művészetileg pedig láthatjuk, hogy miként csatlakoztak az alföldi városban élő festők a kor legújabb irányzataihoz. Országos szinten sokuk folytatott tanulmányokat a fővárosban, illetve járt a nagybányai művésztelepen, amelynek tevékenysége forradalmi változásokat hozott a magyar festészetben. Nemzetközi szinten pedig láthatjuk, hogy jártak Münchenben, Rómában, Párizsban, ahol testközelből szereztek tapasztalatot a legmodernebb irányzatokból

– mondta el a művészettörténész.