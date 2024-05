Idén június 13-a és 16-a között tartják meg a 95. Ünnepi Könyvhetet és a 23. Gyermekkönyvnapokat Szegeden. A Dugonics téren zajló programsorozat és könyves kitelepülés ideje alatt országos és szegedi szerzők, valamint könyvkiadók népszerűsítik a magyar irodalom legújabb kiadványait. A rendezvénysorozatot idén Tisza Kata író, interkulturális pszichológiai szakértő nyitja meg június 13-án, csütörtökön 16.30-kor. Ezt követően átadják a könyvkiadási támogatásokat és az Év Könyve díjat. Az Év Könyve díjjal elismert kiadvány alkotóival a színpadon Timár Kriszta, lapunk újságírója beszélget.

A következő napokon érkezik többek között Lovranits Júlia Villő, Benkő László, Berta Ádám, Dulai Péter, Mártonffy András, Veres Attila, Kollár Zsolt, Csirmaz Luca, Darvasi László, Matuscsák Tamás és Géczi János is. Szombaton mutatják be a Koltai 80 – Filmeskönyv című kötetet is, amelynek alkalmából az Ünnepi Könyvhét vendége Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész, filmrendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, valamint a könyv szerzője, Gaál Ildikó színházi rendező, rádiós műsorvezető.

A könyvhét ideje alatt a zenekedvelők is örülhetnek, hiszen a rendezvény minden napjára jut egy-egy koncert is. Csütörtökön a KidsAlone zenekar, pénteken a Deák Big Band, szombaton a Molnár Dixieland Band műsora várja a térre érkezőket. Az utolsó napon, június 16-án vasárnap a Fricsay Fúvószenekar könyvheti térzenéje indítja a délutáni programokat.