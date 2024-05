Hatodik alkalommal rendezi meg a Dél-Alföldi Motoros Egyesület a „Nyújts Kezet!” című jótékonysági motoros felvonulást. Az 5-600 motorost vonzó eseményen a tavalyi évben rekordmennyiségű adomány folyt be a Dél-Alföldi Haematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítvány számára. Az idei cél az, hogy összegyűljön a pénz egy Astotherm plus vér- és infúzió melegítő megvásárlásához. A menet szombaton 15 órakor a Huszár Mátyás Rakpartról indul, de a motorok már 13 órától gyülekeznek majd. Egy nagy városi kör után az SZTE Gyermekklinika elé futnak majd be a gépsárkányok. A felvonulásra nemcsak a motorok szerelmeseit várják, hanem bárkit, akik valamilyen módon szeretnének hozzájárulni a nemes célhoz. Ha valaki személyesen nem tudna ott lenni, utalással is segítheti a Reménysugár Alapítvány eszközbeszerzését.