Merőben egyedi utat választott zongoristaként Péter Bence kimagasló zenei kvalitásainak kiteljesítésére. Már egészen fiatalon, debreceni zeneművészeti szakközépiskolai évei alatt kilépett a klasszikus zenei keretekből.

Mindent meg akartam egy kicsit variálni, belevinni a saját gondolataimat. A kottából tanulás is nehezemre esett, inkább a fülem után mentem. Már akkor a saját szerzeményeimmel akartam foglalkozni, és nem feltétlenül az előadó-művészettel. Emellett eleve nyitott voltam sokféle stílusra, különösen a filmzene, John Williams zenéje volt rám nagy hatással. Már akkor úgy gondoltam, hogy lehet a zongorázást úgy is komolyan művelni, hogy nemcsak a klasszikus zenei repertoárral foglalkozom

– mondta el lapunknak, majd azzal folytatta, hogy a műfaji skatulyák helyett sokkal helytállóbbnak érzi a szimplán jó és rossz zene megkülönböztetését.

A legnehezebb szerintem a művészetben az érték és a befogadhatóság közötti egyensúly megtalálása. Ahol ez az egyensúly érvényesül, az jó zene. A művészi érték, az igényesség és a minőség mellett kell, hogy legyen közönség is, mert ha nincs, az olyan, mint egy rádiójel a világegyetembe, amihez senkinek sincs dekódere

– részletezte.

A bostoni Berklee Zeneművészeti Egyetem filmzeneszerzés és zongora szakán folytatta tanulmányait, mígnem 2015-ben feltette a YouTube-ra Michael Jackson Bad című számának zongorafeldolgozását, amivel pillanatok alatt 17 milliós nézettséget ért el. Ez mindent megváltoztatott. Azóta egymást érik a felkérések a világ minden tájáról. Alig múlt harmincéves, de Európa szinte összes országában koncertezett már, de volt turnéja Amerikában, Oroszországban, Kínában és Ausztráliában is. Ráadásul 2012-ben világrekordot is döntött, egy perc alatt 765 hangot szólaltatott meg a zongorán, így azóta a Guinness rekordok között is jegyzik a világ legfürgébb kezű zongoristájaként.

Michael Jackson dalai mellett számos egyéb fülbemászó pop- és rocksláger zongoraátiratát alkotta már meg, de rengeteg filmzenét is átgyúrt lelkén és ujjain. Időről időre új kihívásokat keres, ennek egyik fontos mérföldköve volt, amikor zongoráját elkezdte nem rendeltetésszerűen is megszólaltatni.

Szeretek új vizekre evezni. Elkezdtem használni a loop stationt, amivel hangmintákat lehet felvenni és egymásra keverni. Énekesek, gitárosok körében menő, de zongoristánál korábban nem láttam. Az első feldolgozásom ezzel a Despacito volt, rögtön nagyon élveztem, ahogy a zongorán dobolással, pengetéssel, a húrok lószőrrel simogatásával más hangszerek imitálására is képessé váltam, mintha egy zenekar szólalna meg velem

– mondta el.