Jógafesztivált rendeztek vasárnap a Gellért Szabadidőközpontban. Közel 300 résztvevő fordult meg a nap folyamán a reggeltől estig tartó programsorozaton, ahol a szabadtéri jógaórák mellett számtalan más programmal is várták az érdeklődőket.

– Ez az első ilyen rendezvényünk. Az volt a célja, hogy lehetőséget teremtsünk a jógatermeken kívüli gyakorlásra, a megszokottnál jóval nagyobb létszámú ember számára. Ráadásul olyan oktatókat is hívtunk, akikkel egyébként nem találkoznának a szegediek, vagy csak az online térben érhetők el – mesélte Boros Gyevi Anita főszervező, az Élet Világa Jóga Stúdió vezetője. Hozzátette: be akarta bizonyítani, hogy a minőségi idő eltöltése, a boldogság, öröm és felszabadultság érzése egy fesztiválon alkohol és más tudatmódosítók nélkül is elérhető.

Ezzel a mozgásformával kapcsolatban elárulta, egyre népszerűbb Szegeden.

– Egyre tudatosabbak az emberek, tisztában vannak vele, hogy a sok home office és ülőmunka mellett kell a mozgás. A jóga erre tökéletes, mellette stresszoldásra is hasznos, illetve a légzést is lehet vele javítani. Nemcsak a testre van tehát jótékony hatással, hanem a pszichére is – fogalmazott.