Az Érted, értünk, a Földért előadássorozaton Gazsi Zoltán vállalkozó arról beszélt, hogyan lehet az év 365 napjában környezettudatosságra törekedni salátagyártásban, Duda Ernő többszörösen díjnyertes szegedi üzletember az egészséges életmódról és az ezzel kapcsolatos tévhitekről osztotta meg gondolatait, Ágoston Gergely belgyógyász, kardiológus, a SZTE tanszékvezető egyetemi docense a prevencióról tartott előadást, illetve rendeztek kerekasztal beszélgetést a hétköznapok környezettudatosságáról és arról is, mit lehet tenni otthonunkban a fenntarthatóság jegyében. Levetítették A Tisza nevében című díjnyertes magyar természetfilmet is, ami előtt a szegedi Rotary sétány történetéről is szó esett.

A szervezők a programmal hagyományt szeretnének teremteni, a tervek szerint évente visszatérő rendezvény lesz, amelyet egy időben akár több városban is megtartanak majd.