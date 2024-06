Új néprajzi, állandó kiállítás nyílik a szegedi Móra Ferenc Múzeumban június 12-én 11 órakor. A Régi dolgok – A szögediség fundamentuma című tárlaton bemutatják többek között a szegedi papucsok világát, a kékfestő és késes mesterséget, de a látogatók megismerhetik a szőlő- és paprikatermesztés hagyományait is. Emellett audiovizuális eszközök segítségével „beszélő tárgyakat” és interaktív térképet is böngészhetnek. Meghallgathatnak egy tündérmesét és egy Rózsa Sándor-mondát a Bálint Sándor által felfedezett zsombói mesemondó, Tombácz János repertoárjából, valamint öt szegedi népdalt is. A 130 négyzetméter alapterületű tárlaton csaknem kétszáz tárgyat tekinthetnek meg a látogatók.