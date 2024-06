– Ez a kiállítás húsz év lenyomata. Ezalatt több mint harminc művész szerepelt, az általuk felajánlott munkákból sikerült egy olyan anyagot összeállítani, amely önmagáért beszél. A megalakulásunktól kezdve olyan művészeket gyűjtöttünk egybe, akiknek közük van a természethez, tudnak is vele mit kezdeni. Tudniillik van, aki eltéved benne, jobban érzi magát egy zárt műteremben – mondta el Pataki Ferenc, aki kitért arra is, hogy két évtized után is bőven rejt még újdonságokat a nagyszéksós-tói táj.

– A tájképet is átszűri, átengedi az alkotó a lelkén, a szívén, a gondolatain. Ettől kezdve beszélhetünk művészetről – közölte.

A kiállításon 31 alkotó műveit tekinthetik meg a látogatók.