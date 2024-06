Elkezdődött a 95. Ünnepi Könyvhét és a 23. Gyermekkönyvnapok Szegeden. Tizenkilenc helyszínen mintegy száz rendezvénnyel, könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, kiállításokkal, könyvkiadók, folyóiratok programjaival várják az érdeklődőket az ország második legnagyobb könyvheti programsorozatán. Az intézményekben már csütörtöktől zajlanak az események rendhagyó órákkal, kiállításokkal és könyvbemutatókkal. A központi, Dugonics téri négynapos programsorozat pedig június 13-a és 16-a között lesz. Itt állnak majd a könyvkiadók sátrai, illetve a színpad is, amely beszélgetéseknek, színházi és zenei produkcióknak ad helyet.

Az idei könyvhetet június 13-án délután Tisza Kata nyitja meg, beszéde után adják át az önkormányzat könyvkiadási támogatásait, és az év könyve díjat is. Ezekben a napokban Szegedre jön Lovranits Júlia Villő, Benkő László, Berta Ádám, Dulai Péter, Mártonffy András, Veres Attila, Kollár Zsolt és Csirmaz Luca, illetve nyolcvanadik születésnapja alkalmából megjelent filmes könyvét itt mutatja be Koltai Róbert színész, rendező is.

Június 15-én a szegedi alkotók kerülnek főszerepbe. Itt lesz Veszelka Attila, Bene Zoltán, Gyukics Gábor, Reke Balázs, Szilasi László, Darvasi László, Matuscsák Tamás és Géczi János is. A nemzetiségek közül idén a szerb, a görög, a lengyel és a német nemzetiség mutatkozik be különböző programokkal. Ami pedig a zenés programokat illeti, fellép a KidsAlone zenekar, a Deák Big Band, a Molnár Dixieland Band és a Fricsay Fúvószenekar is.

A városhoz kötődő írók, költők tavaly publikált alkotásaiból készült Szegedi horizont 2024 című antológiát a városháza dísztermében mutatják be június 14-én. Ezen a napon tartják a könyvtár gyermekeknek szervezett olvasásnépszerűsítő játéka, a Könyvkirály eredményhirdetését is.