A visszatérő fellépők között megemlítette csütörtökön a Rednex-et és a Basshuntert, de érkezik pénteken a Cascada, a 2 Unlimited és az Ace of Base frontembere, Jenny Berggren is. Szombaton pedig DJ Antoine előadásában élvezhetik a fesztiválozók a Welcome to St. Tropez világslágert. Az idei, legnagyobb sztár Melanie C lesz a Spice Girls-ből, aki élő zenekari kísérettel saját számai mellett természetesen elénekli majd egykori zenekara slágereit is.

– A magyarok közül érkezik a 4F Club, 25 év után újra dübörög majd a Balatoni láz, és a 2000-es évek gyermekeire gondolva már LL Junior is a kínálatban van, aki annak idején óriásit ment a Ragamoffin különböző tételeivel – mondta el Molnár Balázs, aki azt is elárulta, hogy idén egyetlen speciális kérés volt mindössze: az egyik előadó 25 szál vörös rózsát kért, de az oka egyelőre rejtély.