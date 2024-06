Tóth Szilvia Lilla szegedi születésű színművész már gyerekként aktívan színészkedett. A Madách Musical Tánciskolába és a Vörösmarty Mihály Gimnázium drámatagozatára járt, majd a Pesti Magyar Színiakadémián és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen szerzett színész alap- és mesterdiplomát. Játszott már többek között a Móricz Zsigmond Színházban, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban és a Karinthy Színházban. Szinkronizál, például a Kék Bogárban ő kölcsönözte az entitás hangját. Emellett több sorozatban is láthattuk már. Folyamatosan képzi magát, de tanítja is a színészmesterséget. Mi módon volt már egész kicsi korától jelen az életében a színház? Milyen volt Marosvásárhelyen tanulni? Jelenleg milyen feladatai vannak? Ezekről is beszélgetett vele a Hír Fm munkatársa, Török Mónika.