A Szegedi Pinceszínház szervezésében június 21. és 30. között jön a Szegedi Vízi Színház és Száraz Dokk Fesztivál. A Tisza-parton kialakított színpad idén is különleges élményt kínál a színházkedvelő közönségnek. De nem csak ezen a helyszínen lesznek események, gyermekdarabok, musicalek egyaránt szerepelnek a programkínálatban. Ezek mellett pedig most először a Vidéki Függetlenek a Színházért panelbeszélgetéseket is megrendezik. A Vízi Színház múltjáról, az idei kínálatról is beszélt Kancsár Orsolya, Kölcsey-érmes színművésznő, a Szegedi Pinceszínház igazgatója Török Mónikának.