Pádár Zoltán okleveles kertészmérnök sok más mellett kerttörténeti kutatásokkal is foglalkozik. Podcastunkban elmondta, Szeged az első városok közé tartozik, ahol közparkok létesültek. Az 1879-es szegedi nagy árvíz után úgy építették újjá a várost, hogy már a parkok is helyet kaptak, ami akkor reform kezdeményezésnek számított. Munkatársaival azt is megvizsgálta, maradt-e olyan fa Szegeden, amelyet ekkor telepítettek.

Hogyan lehet megállapítani a fák korát? A klímaváltozás miként is hat környezetünkre, milyen kártevők jelentek meg? Mi is, azaz önfenntartó kert? Ezekről is megkérdezte Pádár Zoltánt Török Mónika, a Hír FM munkatársa.