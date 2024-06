Idén hatodik alkalommal, július elején és július közepén, két 5 napos turnusban rendezzük meg a tábort Makón, reggel 7.30-tól 16 óráig

– tudtuk meg Szentpéteri Csillától. A tábort ő és Nadobán Zsuzsanna, a Makói Általános Iskola pedagógusa találta ki, ők is vezetik – illetve a művésznő diplomás fia, Kristóf, aki a sportért felelős. Aki jelentkezni szeretne, bármelyiküket keresheti közösségi oldalán és megtekintheti a tábor oldalát is.

Fotó: Szabó Imre

Szentpéteri Csilla elmondta, számára fontos, hogy a táborba, ahová alkalmanként harminc, 6 és 16 év közötti kisdiák érkezik, hátrányos helyzetűeket is fogadjanak, akik szeretnek rajzolni, zenélni, sportolni.

Volt köztük olyan testvérpár is, akik a végén azt mondták: ez volt életük legszebb nyara

– mesélte a művésznő meghatottan.

Fotó: Szabó Imre

A tábor bázisa idén a Galamb József iskola lesz, ahol annak idején Szentpéteri Csilla édesapja volt az igazgató és ami 13 éves korától az otthona volt hosszú ideig.

A zenére festés, rajzolás, kézműveskedés, muzsikálás – nem csak zongorán –, foci, csocsó, akadályversenyek, számháborúzás, kalandpartozás, bringázás és hasonló programok mellett feladatunknak tartjuk, hogy felvázoljunk különböző váratlan helyzeteket és megmutassuk nekik, mi a megoldás, hogyan reagáljanak, mit tegyenek

– hangsúlyozta. Hozzátette, a szeretet, egymás elfogadása-segítése, a közösség építő ereje, a türelem gyakorlása is legalább ilyen fontos.

Fotó: Szabó Imre

Az idei változatos, kalandos programokon túl a tűzoltóság és a rendőrség is meglátogatja őket, hogy tesztjátékokkal felhívják a nyár veszélyeire a fiatalok figyelmét, valamint ellátogatnak a veteránautó kiállításra is, játszótereznek a Petőfi parkban, és ha az időjárás engedi, a Maros-parton homokvárat építenek, s a bokáig érő vízben is megmártóznak.

Ezzel én is visszautazom az időben, egy kicsit újra gyerek leszek

– vallotta meg a zongoraművész. Mint mondta, diákként imádott táborozni, rengeteg helyen járt az országban, hihetetlen élményeket elraktározva és sok-sok barátot szerezve.