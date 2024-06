Mostantól tehát felpezsdül az élet a városban, ahol a szerencsések ismert színészekkel is bármikor összefuthatnak az utcán. Az Ezeregy éjszaka kapcsán például Trokán Nóra, Stohl András és Mészáros Máté is itt van már, de valószínűleg érkezik majd a szerző, Geszti Péter is.