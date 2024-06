A járművek kapták a főszerepet szombaton a zsombói falunapokon. Két- és négykerekű gépeket is megcsodálhattak a résztvevők. Több mint ötven autómatuzsálem gyűlt össze a művelődési ház környékén a veterán jármű találkozó keretében. Volt köztük Moszkvics, Wartburg, Volkswagen bogár, Pobeda, több Trabant, Lada, de meg lehetett csodálni Chryslert, Mustangot és Pontiacot is.

Látványos programeleme volt a falunapoknak az IZS-TEAM motoros produkciója. Fotó: Karnok Csaba

Látványos programeleme volt a falunapoknak az IZS-TEAM motoros produkciója. Az országjáró kaszkadőrpáros, Sárói-Szabó István és Meszes Ferenc elkápráztatta a közönséget. Az orosz gyártmányú, oldalkocsis Izst oldalra billentve, két keréken parádéztak, drifteltek, álltak, feküdtek, helyet cseréltek a elbillentett járgányon, sőt menet közben kereket is cseréltek. Bemutatójuk után azonban korántsem ért véget a látogatók idegszálainak borzolása. Fellépett Gombos Attila is, aki egy óriási halálkerékben hajtott végre elképesztő mutatványokat motorjával.

A falunapokkal egybekötve tartották a Péter-Páli aratóünnepet is, amelynek apropóján a hagyományos kézi aratás fortélyait is megismerhették a látogatók, de veterán gépekkel is tartottak cséplésbemutatót.