Nagyon kedves emlékek fűznek a házhoz, Jani bácsihoz és a szüleihez is

– mondta Földeákon, a Fertály János tájház avatása előtt a Délmagyarországnak Bacsa Sándorné, aki a szomszédságban él. Mint fogalmazott, szinte összetartoztak, az utcán is nagyon sokat beszélgettek.

Nagyon jó ember volt, szeretett bennünket. Sajnáltuk, amikor meghalt, mert ilyen szomszédunk soha nem lesz

– emlékezett a ház névadójára. Elmondta, rendkívül segítőkész volt, mindenben számíthattak rá. A tájházról azt mondta, úgy tudja, Jani bácsi végakarata volt, hogy az ingatlan legyen a községé és lehetőség szerint az embereket szolgálja valamilyen módon.



Parasztemberként is nemes volt



Jártam itt, amikor még Jani bácsi élt. Épp a kemencébe gyújtott be kukoricaszárral

– mesélte a tájház avatásakor Hajnal Gábor, Földeák polgármestere.

Mint mondta, akkor ragadta meg a hely szellemisége és Fertály János egyénisége. Róla úgy fogalmazott, nem volt egyszerű élete, ennek ellenére igazi parasztemberként is nemes volt. Fekete kalapban, felöltőben, az ing felett mellényben, egyenes tartással ment a templomba. Az a halála után, a hagyatéki iratokból derült ki, hogy milliókkal támogatott egy fővárosi gyermekkórházat. A ház azért lett a családnak köszönhetően az önkormányzaté, mert egyenesági leszármazottja nem volt.

Amikor a ház a falu birtokába került, Horváth Éva önkormányzati képviselő vállalta fel a szervezőmunkát, amiben Szikszai Zsuzsanna makói múzeumigazgató és munkatársai működtek közre.

A későbbiekben a ház hátsó udvarát is szeretnék látogathatóvá tenni. Fotó: Szabó Imre

Nagy büszkeség volt berendezni



Szikszai Zsuzsanna, aki 10 évig a faluban volt néptáncoktató, azt mondta, kevés néprajzkutató, muzeológus van, aki részt vehet egy teljesen új tájház berendezésében.

2 éve kaptam az első telefont Földeákról ezzel kapcsolatban

– idézte fel.

Fotó: Szabó Imre

Hangsúlyozta, Földeák nem csak a Návayakról ismert, de az itt élő egyszerű emberekről is: a földművesekről, az állattartókról, vagy például a muzsikusokról, táncosokról. A maga életével mindenki nyomot hagy és akár híressé is válhat, mint most Fertály János, aki egy ikon volt a községben. Egyszerű, 8 osztályt végzett ember volt, de széles érdeklődéssel – még verseket is írt. A ház általa a régi világnak is emléket állít, amelynek megvolt a maga rendje, szabályai és tisztessége.

Amikor az utolsó tablókat a megnyitó előtti napon felhelyeztük a falakra, nagy büszkeséget éreztünk

– mondta az intézményvezető.