Ha belegondolunk abba, hogy a Hang nélkül világa már az alapkoncepcióból adódóan feltételez egyfajta intim légkört, egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, hogy a harmadik rész alkotói is jobbnak látták, ha kicsiben gondolkodnak, nem pedig egy sokadik szörnytámadásos háborús filmet készítenek. Ebben az új részben ugyanúgy megtalálni a lírai részeket, ahogyan korábban is, és ezúttal is emberi drámákkal szembesülhetünk, ahogy az eddigi részekben tapasztaltuk. Mivel ez voltaképpen az első két rész előzményfilmje, emiatt az Emily Blunt által alakított hősnővel még nem találkozhatunk, helyette Lupita Nyong’o érzékeny alakítását csodálhatjuk meg. Egyetlen színész, illetve karakter van, aki összeköti a második és a mostani részt, ez pedig nem más, mint Djimon Hounsou, illetve az ő általa alakított figura, Henri, akiről kiderül, hogy már az első napokban is oroszlánrészt vállalt az emberiség megmaradásában. Az eddigi sikerreceptet követve ebben a részben is egymást váltják a csendesebb, lírai részek és a torokszorítóan feszült jelenetek. Kifejezetten üdvözlendő, hogy a játékidő nem sokkal haladja meg a másfél órát, ebből épp elég ennyi, nincs túlírva a sztori. A Hang nélkül 3 nem vall szégyent, de hogy stílszerű legyek: már nem szól akkorát, mint először.

6/10